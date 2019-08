‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ maakt kans op titel van wandeling van het jaar Toon Verheijen

27 augustus 2019

De wandeling ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ maakt kans om verkozen te worden tot wandeling van het jaar in de provincie Antwerpen. Om de verkiezing extra kracht bij te zetten trokken schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) en de Nederlandse wethouder Nico Sommen samen met Willem van Gool van Toerisme Baarle-Nassau-Hertog de wandelschoenen aan en deden ze een deel van de mooie wandeling. “We zijn een grote kanshebber, maar de strijd wordt gestreden tot op de laatste dag. Bewoners van Hoogstraten, Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en wandelliefhebbers in het algemeen kunnen nog tot en met zaterdag 31 augustus hun stem uitbrengen op de website www.wandelingvanhetjaar.be”, zeggen de drie.

Op YouTube is een filmpje te bekijken over de wandeling ‘Flirten met de grens in het vallei van het Merkske’.