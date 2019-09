‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ in Hoogstraten is wandeling van het jaar Wouter Demuynck

26 september 2019

17u24 0 Hoogstraten ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ in Hoogstraten is de kersverse wandeling van het jaar van de provincie Antwerpen. De wandellus van Natuurpunt Markvallei haalde het in de wedstrijd voor de kandidaten uit Bornem, Mechelen, Meerhout en Laakdal.

De voorbije maanden stemden 2580 wandelaars voor hun favoriet op de shortlist van de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’. Met 1006 stemmen hield ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ in Hoogstraten de andere kanshebbers uit Bornem, Mechelen, Meerhout en Laakdal achter zich. Initiatiefnemer Natuurpunt Markvallei ontvangt 1.000 euro om verder te investeren in het traject en het wandeltoerisme.

Het start- en eindpunt van de wandeling van 11 kilometer bevindt zich aan bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie. Tijdens de wandeling steek je maar liefst vier keer de grens met Nederland over. Je doorkruist afwisselend bos, heide, open vlaktes, drassige hooilanden, vennen en bloemrijke graspartijen. Het traject is volledig onverhard. De beekvallei ligt er hier en daar nat bij, maar houten bruggetjes en knuppelpaden houden je voeten droog. In Wortel-Kolonie, een officieel stiltegebied, hoor je vooral natuurlijke geluiden. Helemaal stil word je op de begraafplaats van de landlopers. Sommige kruisjes op het kerkhof vermelden geen naam, maar enkel een nummer.

De lezers van VAB-Magazine kozen zopas de Keiheuvelwandeling in Balen, de winnaar van de wedstrijd in 2018, tot de mooiste wandelroute van het land. Volgens gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes (N-VA) wordt de laureaat van 2019 net zo’n topper. “Deze wandeling heeft gewoon alles. Je geniet van een fantastische brok natuur. Je ontdekt het fascinerende verhaal van de Kempense Kolonies. En daarbovenop is er de stilte, waar we in ons jachtige leven allemaal zo naar snakken. Kortom, een boeiende wandeling waarvan je helemaal opkikkert.”