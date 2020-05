“Door corona hebben ze de grens verschoven zodat we fysiek schijnbaar in Nederland liggen, maar toch zijn Nederlanders niet welkom.” Toon Verheijen

06 mei 2020

13u13 0 Hoogstraten De coronacrisis heeft de voorbije weken in het grensgebied voor absurde situaties gezorgd en dat is momenteel zeker het geval voor het Bierparadijs op de Transportzone Meer/Hazeldonk. Belgische klanten geraken er amper – tenzij ze meer dan tien kilometer willen omrijden en de files door de grenscontrole willen trotsteren. Nederlandse klanten geraken er dan weer zonder probleem én zonder overtreding, maar die mogen de winkel niet binnen.

Het Bierparadijs op de Transportzone in Meer is een van de betere en grote bierhandels in de regio en trekt door de ligging vooral Nederlandse klanten die regelmatig de kar komen volladen met speciaalbieren (en tabak). Maar ook Vlamingen uit Hoogstraten en omliggende gemeenten komen er graag langs. Maar sinds het uitbreken van de coronacrisis, is de pret over voor het Bierparadijs. “We mogen open zijn als drankenhandel en tijdens de eerste dagen van de crisis ging dat wel, maar toen beslisten ze plots om alle toegangswegen tot de Transportzone af te sluiten met hekken en blokken. Dat was de doodsteek”, vertellen Bart Cuypers en Tom Gabriëls.

Absurd

De situatie is dan ook redelijk absurd. “We liggen normaal gezien volledig op Belgisch grensgebied”, zeggen Tom en Bart. “Maar nu met de grenscontroles hebben ze ons bedrijf fysiek in Nederland gelegd! Nederlanders kunnen hier perfect legaal geraken zonder een blokkade te passeren of een betonblok opzij te moeten schuiven. Ze nemen gewoon de afrit Transportzone Hazeldonk. Die ligt volledig op Nederlands grondgebied. Maar zij mogen de winkel dus niet in! Voor onze Vlaamse klanten is het eigenlijk al even absurd. Als inwoner van Meer kan je nog wel oprit 1 nemen om dan 1A eraf te gaan, maar wie dan naar huis wil na de inkopen moet omrijden via afrit 2 Loenhout/Hoogstraten dan via de gewone wegen terug Meer. Ik denk dat we er geen tekening bij moeten maken. Klanten gaan geen twintig kilometer omrijden en het risico nemen om ook nog eens een uur of twee uur in de file te gaan staan.”

Toe

Bierparadijs sloot dan maar noodgedwongen de deuren sinds einde maart. En het lijkt er sterk op dat de grens niet zullen open gaan voor 8 juni. “We hebben de situatie aangekaart bij zowel de burgemeester van Hoogstraten als bij de gouverneur, maar het antwoord was duidelijk: we kunnen géén uitzondering toestaan. Nederlanders mogen niet bij ons komen winkelen. Het antwoord was ook dat Vlamingen er wel degelijk kunnen geraken. We hebben de gouverneurs zelfs plannetjes mee opgestuurd met hoe onze Belgische klanten moeten rijden, maar ook dat hielp niet. Absurd en frustrerend. Vooral omdat wij hier in onze zaak meer dan perfect de coronamaatregelen kunnen naleven. We hebben een oppervlakte van 1.000 vierkante meter en hadden zelf al beslist maximaal tien personen in de winkel toe te laten. Maar ze wilden geen uitzonderingen toestaan en dat is frustrerend. We zouden natuurlijk kunnen zeggen dat we er niet op letten wie onze winkel zou binnenkomen, maar dan overtreden we in principe de wet én riskeren we ook nog eens dat onze klanten 250 euro boete moeten betalen. Want wees gerust: als hier tien Nederlanders voor de deur zouden parkeren en binnen gaan, zal er snel politie staan.”