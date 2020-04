‘Coronagedicht' van Michiel Van Opstal verschijnt in het straatbeeld naast poëtische wegwijzers Toon Verheijen

16 april 2020

12u39 0 Hoogstraten De cultuurdienst en stadsdichter Michiel van Opstal hebben op verschillende plaatsen in Hoogstraten en de deeldorpen poëtische boodschappen achtergelaten in de vorm van wegwijzers. Speciaal voor deze coronacrisis schreef de stadsdichter ook een nieuw gedicht.

‘Nu de grenzen tastbaar zijn’ is het gedicht dat stadsdichter Michiel Van Opstal schreef speciaal voor deze coronacrisis. “Een reflectie op de coronacrisis en de impact daarvan op het dagelijks leven. Het gedicht stelt vast dat we ondanks de crisis toch nog nooit zo dicht bij elkaar hebben gestaan”, zegt Michiel Van Opstal.

nu de grenzen tastbaar zijn

en containers ons tonen

tot hier en niet verder



nu de muren van ons huis

langzaam oprukken

tot je het strijdveld

van de winkel betreedt



weet, je bent niet alleen

wanneer de echo van een applaus

jouw paleis bereikt

omstreeks acht uur



en hoewel een aanraking

tussen jou en ik onbereikbaar is

zijn we nog nooit zo dicht

bij elkaar geweest



Aankondigingsborden

Schepen van cultuur Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) is ook tevreden dat er de poëzie voor een moment van rust kan zorgen vooral voor wandelaars en fietsers die onderweg de poëzie kan tegenkomen. “Een klein momentje om te verpozen bij een mooi kunstwerk, een goed lied of een inspirerend gedicht. We hebben alle ijzeren frames vrijgemaakt waar normaal de spandoeken in hangen die evenementen aankondigen. Dat zijn de best geschikte symbolische locaties, aangezien er in deze coronatijden toch geen evenementen mogen worden aangekondigd. In de plaats van aankondigingen van evenementen hangt in de frames nu dus het gedicht van Michiel Van Opstal.” Een strofe van het gedicht is ook afgedrukt op kaartjes, die Buurtwerk Hoogstraten, heeft verspreid samen met een bloeiende plant bij alle bewoners van sociale woningen in Hoogstraten. Deze actie is een initiatief in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen De Ark en De Noorderkempen. Het kaartje bevat ook telefoonnummers waar deze mensen met vragen terecht kunnen.

Poëtische wegwijzers

Op zes plekken, verspreid over alle dorpen van Hoogstraten, zijn ook speciale wegwijzers aangebracht. Per plek hangen er twee pijlen met een tekst. Die verwijzen niet naar een specifieke locatie, maar bevatten een (poëtische) tegenstelling zoals ‘stilstaande straatstenen’ en ‘bruisend dorpsleven’. De tegenstellingen op de wegwijzers spelen in op de plek waar ze hangen. De poëtische wegwijzers hebben een tijdelijk karakter. Het is niet de bedoeling om een wildgroei te creëren aan borden, daarom zullen ze er maar een jaar hangen.

De wegwijzers staan aan het Mariapark in Meersel-Dreef, het startpunt van het fietspad langs de Mark in Meer, het Raadhuis in Meerle, de omgeving van de feestzaal van de gevangenis, de kruising met Castelré in Wortel en aan Princeven in Minderhout.