‘3 in de Klok’ wordt even ‘3 in uw kot’: aperitiefpakketten met lokale bieren en streekproducten Toon Verheijen

22 april 2020

13u09 0 Hoogstraten Biersommelier An Martens van ‘3 in de Klok’ verandert tijdelijk haar naam – ludiek bedoeld uiteraard – naar ‘3 in uw kot’. Onder die naam stelt ze originele aperitiefpakketjes samen in samenwerking met enkele lokale handelaars zoals De Boergondiër, de Meirhoeve, Het Vishuis, Hautru en Stoffels Tomaten en uiteraard zoveel mogelijk lokale brouwers.

“Het is wel wat wennen om in ons kot te blijven en de blijde bierboodschap niet te kunnen verkondigen, maar met het samenstellen van zo’n pakketje proberen we daar toch een beetje verandering in de brengen”, zegt An Martens. “In elk pakket zullen drie bieren zitten en enkele streekproducten. Leveren doen we voorlopig enkel in groot Hoogstraten en in buurgemeente Rijkevorsel. We zullen de pakketten regelmatig van samenstelling wisselen zodat er altijd variatie in zit.”

Vier keuzes

De keuze bestaat uit een Veggie Apero voor 17 euro (drie bieren, belegen kaas van de Meirhoeve, een doosje Toma’muse van Stoffels Tomaten, huisgemaakte aöli, olijventapenade met truffel, foccacia van Hautru), een Apero in uw kot voor 19 euro (idem Veggie maar met twee droge aperitiefworstjes van Den Boergondiër), een Apero de Luxe 1 in uw kot voor 24,5 euro (idem de gewone apero maar met gerookte zalm van Het Vishuis) of een Apero de Luxe 2 in uw kot voor 24,5 euro (idem luxe 1 maar dan met pulled porkkroketjes in plaats van zalm).

Bestellen kan via mail telkens VOOR woensdag 18u00 met vermelding van naam, adres voor levering, telefoonnummer & welk pakket en betaling van het juiste bedrag op rekeningnummer BE80 7360 3688 0777 met vermelding van naam, aantal & welk pakket.Je pakket wordt aan huis geleverd op vrijdag. We zetten het af aan de voordeur of op een door jou doorgegeven plaats.

Meer info op 3-in-de-klok.be