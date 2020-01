Zwembad Savio terug open na onderhoudswerken Sam Vanacker

28 januari 2020

15u37 1 Hooglede Het zwembad van het Dienstencentrum Gid(t)s in de Koolskampstraat gaat donderdag weer open voor het publiek na anderhalve maand onderhoudswerken.

Iedereen die er baantjes wil zwemmen, is donderdag opnieuw welkom tussen 18.30 en 21 uur. Behalve op donderdagavond kan er ook wekelijks op zaterdag tussen 9 en 12 uur gezwommen worden. Een tienbeurtenkaart kost 20 euro en is te koop bij de sportdienst of in de bibliotheken van de gemeente. Het zwembad was sinds 15 december dicht voor onderhoud.