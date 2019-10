Zonnebloem pakt uit met ‘kunst van eigen kweek’ Sam Vanacker

11 oktober 2019

11u41 1 Hooglede Basisschool De Zonnebloem organiseert zaterdag een kunsttentoonstelling voor het goede doel in de school in de Kleine Stadenstraat. Dertien verschillende kunstenaars van eigen bodem, met heel wat (oud-)leerkrachten en (groot)ouders in de rangen, stellen er hun kunstwerken tentoon.

Tussen 11 en 18 uur is iedereen welkom in de grote zaal van de school voor de eerste editie van ‘Kunst Van Eigen Kweek’. Er zijn werken te bewonderen van Rika Dedulle, Ireen Vanderhaeghe, Geert Deceuninck, Michel Vanden Brande, Anne Vanderper, Leen Dedecker, Ria Vancoillie, Roland Sap, Elise Rambour, Marleen Deschacht, Annelies Crombez, Dries Follebout en Mieke Remmerie. Enkele kunstenaars zullen er ook live aan het werk te zien zijn. Per verkocht werk wordt vijf euro afgestaan aan Maiks sterrenhuisje in het kader van de Warmste Week. Doorlopend is er een bar.