Zoeber zoekt paletten en sjorbalken voor podium in Woodstockstijl Sam Vanacker

15 juli 2019

15u04 0 Hooglede Speelpleinwerking Zoeber zoekt tegen het einde van de zomervakantie zoveel mogelijk houten paletten en sjorbalken voor hun slotfeest.

Naar jaarlijkse gewoonte zal de zomerwerking van Zoeber opnieuw feestelijk afgesloten worden en dit keer staat de slotshow op 30 augustus helemaal in het teken van ‘Woodstock’. Daar hoort een groot podium bij dus zoeken de monitoren zoveel mogelijk houten paletten en sjorbalken. Het hout kan elke werkdag afgegeven worden aan het onthaal. Elke werkdag afgegeven worden aan het onthaal van speelplein Zoeber in de Oude Rozebekestraat 53. Telefonisch is Zoeber te bereiken op 051/24.24.15.