Zitbankjes met spreuken van Rodenbach in ere hersteld Sam Vanacker

03 augustus 2020

12u38 2 Hooglede De twee oude zitbankjes met spreuken van de Roeselaarse dichter Albrecht Rodenbach, die tegenover elkaar staan in de Bruggestraat in Gits, zijn terug in ere hersteld.

De twee bankjes staan er al sinds 1956 dankzij de Roeselaarse cultuurvereniging VTB Roeselare Gezelle en waren aan vernieuwing toe. De gemeente Hooglede was oorspronkelijk van plan om de twee bankjes te laten restaureren, maar koos uiteindelijk voor een volledige vervanging.

“Het gaat eigenlijk om kopieën van de originele bankjes”, weet cultuurschepen Frederik Sap (Allen 8830). “Het hout was in een zodanig slechte staat dat we volledig nieuwe bankjes hebben laten maken door een gespecialiseerd houtatelier, dat meteen ook de spreuken en de gravure zorgvuldig kopieerde. Zo behielden we maximaal de erfgoedkundige waarde. Het gaat om een investering van 3.000 euro.” De rodenbachbankjes, die onder handen genomen werden door meubelatelier Rudy Dewulf uit Beveren, staan in de Bruggestraat in Gits, tussen de Gitsbergstraat en het kruispunt met de Bruggesteenweg.

Theaterproject

Nog in verband met zitbankjes kan je sinds 14 juli op tien verschillende zitbanken in Hooglede-Gits overigens het digitale theaterproject ‘Het Bankje’ beluisteren. Op tientallen banken in vijf gemeenten werd daarvoor een QR-code aangebracht, al is die QR-code wel niet op de rodenbachbankjes te vinden omdat ze nog niet af waren bij de lancering van de podcast.