Zestig bewoners van serviceflats getrakteerd op ontbijtpakket: “Ook hier blijft iedereen ‘in zijn kot’” Sam Vanacker

27 maart 2020

17u10 0 Hooglede Vrijdagochtend kregen de zestig bewoners van de serviceflats in Hooglede en Gits een stevig ontbijt voorgeschoteld dankzij het OCMW van Hooglede.

“Serviceflats vallen dan wel niet onder de quarantainemaatregelen die in woonzorgcentra worden toegepast, de gemeenschappelijke activiteiten in de cafetaria zijn afgelast en de bewoners moeten het ook zonder bezoek doen”, zegt medewerkster Tine Vandenbroucke. Normaal zorgt zij er voor de gedeelde activiteiten. “Om hen toch een hart onder de riem te steken besloten we voor een ontbijtpakket te zorgen. We kregen de zegen van de directie en donderdag maakten Patricia Vandenabeele en ik de pakketjes klaar. Vrijdagochtend staken we er vers fruit en brood in. Patricia zorgde voor de verdeling in Gits, ik bezorgde de pakketten in Hooglede. De bewoners waren er heel erg blij mee.”

Volgens Tine volgen de bewoners de coronamaatregelen en de social distancing overigens goed op. “In het begin was er misschien wat onbegrip bij sommigen, maar ondertussen beseft iedereen dat het menens is. Zo zijn er onlangs in Borgerhout vijf serviceflatbewoners overleden aan corona. De situatie is ernstig en dat beseffen de bewoners hier ook. Ook hier blijft iedereen dus ‘in zijn kot’.”