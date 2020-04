Woonzorgcentrum Ter Linde verwelkomt zorgrobot James: “Mooie aanvulling op gesprekken via tablets” Sam Vanacker

02 april 2020

15u50 0 Hooglede De firma ZoraBots uit Oostende heeft naar aanleiding van de coronacrisis een zorgrobot in bruikleen gegeven aan woonzorgcentrum Ter Linde in Gits. Via robot James kunnen bewoners videochatten, al is de robot op zich ook al een attractie.

“De firma ZoraBots stelt gratis robots ter beschikking aan de Belgische woonzorgcentra en met wzc Ter Linde zijn we op dat aanbod ingegaan”, legt directeur Jan Saelens uit. “De robot heeft enorm veel mogelijkheden, maar voor deze bruikleenperiode is het gebruik bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden. De robot heeft toegang tot Messenger en de bewoners kunnen ermee videochatten met familie. Op die manier contact houden kan ook via onze tablets, maar de robot vormt er wel een mooie aanvulling op. Bovendien is de robot op zich ook al een attractie. Via een app kan de robot op afstand bestuurd worden en het is leuk om te zien hoe de interactie met de bewoners verloopt. We zijn blij dat we James even kunnen uittesten.”

“Een voordeel is ook dat alle personeelsleden die tewerkgesteld waren in het dagverzorgingscentrum nu worden ingezet als aanvullende krachten in het woonzorgcentrum. Zij doen hun uiterste best om op allerlei manieren contact te houden met de familie en vrienden via telefoon en digitale media. Bijkomend extraatje is dat we enkele personeelsleden in huis hebben met wat ervaring in het kappersvak. Professionele kappers van buitenshuis zijn niet meer welkom, maar zo houden we de kapsels van de bewoners toch netjes.”

Geen besmettingen

Volgens Saelens stellen de bewoners van Ter Linde het overigens goed. “Er zijn nog steeds geen bevestigde coronabesmettingen bij ons. Toch zijn we goed voorbereid indien we zouden geconfronteerd worden met een besmetting. Zo worden bewoners die symptomen vertonen die mogelijk kunnen wijzen op een besmetting uit voorzorg om de kamer gehouden en worden de nodige beschermingsmaatregelen toegepast.”