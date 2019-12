Windhaan en arduinen kruis op kapel ’t Hoge sneuvelen door storm VHS

09 december 2019

17u57 0 Hooglede De windhaan op de klokkentoren van kapel ’t Hoge in Hooglede is maandagnamiddag bezweken onder de wind. De haan brak af en sleurde in zijn val ook een zwaar arduinen kruis op de topgevel van het gebouw mee.

De klokkentoren verkeert al een tijdje in slechte staat, in tegenstelling tot de rest van het gebouw, dat deel uitmaakt van het Sociaal Huis in Hooglede. De hevige wind beukte maandag hard in op de toren en de windhaan, waarop die laatste het begaf. De haan belandde op straat, de sokkel viel op het dak en stootte tegen een arduinen kruis op de topgevel. Ook dat begaf het, maar bleef wel liggen op het dak.

Elevator ingezet

De beschadigde haan werd naar het depot van de technische dienst overgebracht. De brandweer snelde ter plaatse om het arduinen kruis, dat nog naar beneden kon vallen, te verwijderen. Daarvoor werd een elevator ingezet. De brandweer ging ook na of er geen risico op instorting was. Wat er nu verder moet gebeuren met de klokkentoren, is niet duidelijk.