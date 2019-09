Werkstraf en boete voor aankoop en uitgifte valse eurobiljetten LSI

03 september 2019

13u11

Bron: LSI 0 Hooglede Een 27-jarige man uit Hooglede moet een werkstraf van 120 uren uitvoeren voor invoer en uitgifte van valse eurobiljetten van 50 euro. Benny D. moet van de rechter in Kortrijk ook een boete van 400 euro betalen.

Zes maanden nadat hij zichzelf spontaan bij de politie aangaf en 20 valse biljetten afgaf, vond de politie bij een huiszoeking opnieuw 104 valse biljetten. Tussen augustus en december 2018 gaf Benny D. bij verschillende handelaars valse biljetten van 50 euro uit. Handelaars die de valse biljetten opmerkten, kregen excuses en een echt biljet. Aanvankelijk hield D. vol dat hij de valse biljetten bij de verkoop van een aanhangwagen had gekregen maar in werkelijkheid bleek hij ze op 2dehands.be te hebben gekocht. Op 4 januari 2019 knaagde zijn geweten te veel en gaf hij zichzelf bij de politie aan. Maar amper zes maanden later sloeg hij in Torhout opnieuw toe, met een huiszoeking tot gevolg. Daar vonden de speurders nog eens 104 valse biljetten. “Ik moet overleven met 50 euro per week”, vertelde D. aan de rechter. “Een deel van mijn invaliditeitsuitkering gaat nog altijd naar de afbetaling van een schuld van een vorige veroordeling voor oplichting. Soms heb ik zelfs geen geld om eten te kopen. Maar ik heb alle slachtoffers vergoed. Behalve de laatste uit Torhout.”