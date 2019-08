Werken Hogestraat gaan nieuwe fase in SVR

14 augustus 2019

15u54 0 Hooglede Tussen maandag 19 augustus en vrijdag 23 augustus wordt er nieuwe hinder verwacht in de stratendriehoek van de Hogestraat, de Schoolstraat en de Kleine Stadenstraat. Er wordt nieuw asfalt gegoten.

Tijdens de werken zal er in de Schoolstraat en de Kleine Stadenstraat (in het stuk tussen de Schoolstraat en Marktplaats) tijdelijk tweerichtingsverkeer worden ingevoerd. Verder geldt er een parkeerverbod in de Schoolstraat, de Hogestraat (tussen Schoolstraat en Marktplaats), de Kleine Stadenstraat en de Kleine Noordstraat. De werken worden uitgevoerd door Wegenbouw Yvan Vuylsteke. De handelszaken in de werfzone zullen te voet bereikbaar zijn.

De werken, die begin maart gestart zijn, omvatten in de eerste plaats de aanleg van nieuwe rioleringen en nutsleidingen. Voor het verlof werd nog nieuw beton gegoten ter hoogte van het rondpunt en werd ook al gestart met de aanleg van de voetpaden. Bedoeling was om ook de toplaag van de straat voor het verlof afgewerkt te krijgen, maar die deadline werd niet gehaald.