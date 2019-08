Werken Hogestraat af voor start schooljaar Sam Vanacker

22 augustus 2019

11u19 0 Hooglede Op woensdag 28 augustus gaat de Hogestraat na bijna een half jaar van wegenwerken terug open voor het verkeer. De communicatiedienst van de gemeente Hooglede laat weten dat de wegenwerken in de laatste fase zitten.

Vandaag donderdag 22 augustus wordt de straat geasfalteerd en op vrijdag 23 augustus wordt het wegdek gezandstraald. Volgende week maandag wordt de belijning aangebracht en dinsdag is de afwerking voorzien. Woensdag gaat de straat terug open. Er liggen twee scholen in de werfomgeving. Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar zullen die dus net op tijd terug bereikbaar zijn. De werken, die begin maart gestart zijn, omvatten onder andere de aanleg van nieuwe rioleringen en nutsleidingen. Tot het einde van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kleine Stadenstraat richting Hooglede centrum.