Werken aan nieuwe jeugdlokalen lopen opnieuw vertraging op Sam Vanacker

26 september 2019

10u40 2 Hooglede De bouw van de nieuwe jeugdlokalen op de site van speelplein Zoeber heeft opnieuw vertraging opgelopen. Al voor de derde keer op rij werd de deadline niet gehaald. Wanneer de lokalen af zullen raken, is niet duidelijk.

Oorspronkelijk had de nieuwe speel- en recreatiesite van Hooglede - goed voor een investering van drie miljoen euro - al in april moeten af zijn, maar die deadline werd al snel met twee maanden opgeschoven. Bedoeling was het gebouw af te hebben tegen het verlof, zodat de speelpleinwerking van Zoeber er begin juli al zou kunnen starten. Ook dat lukte niet en toen werd besloten de deadline op te schuiven tot september. Tegelijk konden verenigingen en particulieren al de nieuwe zaal ‘Malpertuus’ reserveren voor het najaar. “Drie evenementen werden gepland, maar de problemen stapelen zich op en de werken zullen langer aanslepen dan gepland. De activiteiten zullen er dus niet kunnen plaatsvinden”, zegt schepen Frederik Sap (Allen 8830). “Al hebben we ondertussen wel een alternatief gevonden.” Wanneer de lokalen wel af zullen zijn, is voorlopig niet duidelijk. Oppositiepartij Groep 21 kaartte de vertraging de voorbije maanden al meermaals aan.