Water op atletiekpiste Onledemolen blijft voer voor discussie Sam Vanacker

03 maart 2020

19u26 0 Hooglede Omdat het de voorbije weken stevig geregend heeft, lag de atletiekpiste op Onledemolen er afgelopen weekend opnieuw drassig bij. De gemeente beloofde in 2018 al om extra drainage aan te leggen, maar dat is dit voorjaar niet gebeurd.

“Afgelopen weekend is er een nieuwe sessie Start-to-Run gestart op de looppiste in de Koolskampstraat. Spijtig genoeg moesten de coach en de lopers zondag ontgoocheld vaststellen dat er weer veel water op de piste stond. Nochtans werd er beloofd dit probleem aan te pakken”, zegt oppositieraadslid Jan Lokere (Groep21). Volgens sportschepen Frederik Sap (Allen 8830) waren die drainagewerken nochtans wel ingepland. “Twee maanden geleden hebben we in overleg met de gemeentediensten, de verantwoordelijken en atletiekvereniging AVR besloten extra drainage aan te leggen, liefst voor de start van de nieuwe Start-to-Run sessies. Maar spijtig genoeg heeft het slecht weer roet in het eten gegooid. Daarop stelden we voor om last-minute nog de piste te slepen (de grond effenen, nvdr), maar daar zag de verantwoordelijke het nut niet van in. Maar ik kan verzekeren dat we er dus wel mee bezig zijn.”