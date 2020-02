Warmste Week in Hooglede levert 31.548,72 euro op voor twaalf goede doelen Sam Vanacker

04 februari 2020

09u15 0 Hooglede De verschillende acties die in het kader van De Warmste Week georganiseerd werden op Hoogleeds grondgebied hebben samen 21.548,72 euro opgebracht. Voor het derde jaar op rij legt het gemeentebestuur daar nog eens tienduizend euro bij.

Elf verenigingen, scholen of privépersonen uit Hooglede-Gits registreerden een kleine of grote actie en steunden daarmee in totaal twaalf verschillende goede doelen. Sinds 2017 legt het gemeentebestuur één euro per ingezamelde euro bij, met een maximum van tienduizend euro. Dat geld wordt netjes verdeeld over de verschillende goede doelen. De initiatiefnemers werden maandagavond uitgenodigd voor een receptie in infopunt Trimard, waar ze uitgebreid bedankt werden voor hun belangeloze inzet.

De elf initiatiefnemers en het ingezamelde bedrag: Sandra Clarysse (240 euro), Doedotos van Gits (3.000 euro), de Gemeenteschool (7.400 euro), STAP Gits (1.312 euro), Ruben Lievens (750 euro), Nele Dockx (65 euro), Charlotte Soenen (2.500 euro), De Wulne Kietn (3.045 euro), VB De Zonnebloem (1.110 euro), Lana Mollij (1.126,72 euro) en de ouderraad van de Kameleon (1.000 euro).