Warme actie van Camille en Céleste breekt record van vorig jaar: 8.254 brownies tegen kanker Sam Vanacker

13 december 2019

19u02 3 Hooglede Mama Charlotte Soenen had het op voorhand niet durven dromen, maar het resultaat van de nieuwe brownie-actie van Camille (7) en Céleste (11) is nog indrukwekkender dan vorig jaar. Eind 2018 klokte het gezin af op 7.560 brownies. Vrijdagavond stond de teller op 8.254. Papa Dennis vecht ondertussen al twee jaar tegen kanker.

Na de erg succesvolle actie van vorig jaar besliste het gezin van Dennis en Charlotte om opnieuw een steentje bij te dragen en opnieuw kregen ze daarbij de steun van zowat het hele dorp. Een plaatselijke bakker stelde opnieuw zijn atelier ter beschikking en verschillende handelaars sponsorden de ingrediënten. Onder het oog van bakker Lieven bakte het gezin dinsdag eigenhandig duizenden brownies, waarna ze twee dagen zoet waren met het inpakken ervan. Vrijdagavond kon iedereen die een zakje besteld had dat gaan afhalen in de sporthal van Gits. Als toemaatje hadden Charlotte, Dennis, Camille en Celeste ook voor donuts en croques gezorgd, terwijl het cafetaria van de sporthal ook een deel van de drankverkoop aan de kant legde voor het goede doel

Extra duwtje in de rug van STAP

Vorig jaar werd meer dan 4.000 euro opgehaald en dit jaar doet het warmste gezin van Gits daar ongetwijfeld nog een stevig schepje bovenop. “Het was een slopende week, maar de steun die we krijgen is gewoonweg fantastisch. Mensen komen spontaan hun rostpotjes brengen, terwijl het STAP van Gits (de lokale afdeling van de muziek-en kunstacademie- rnvdr.) aanstaande woensdag een korte wandeling door Gits organiseert met optredens onderweg. De opbrengst van ‘Koude Neus, Warm Hart’ mogen wij ook straks ook meenemen naar Kortrijk.”

“We hopen net als vorig jaar terug op het podium te kunnen staan tijdens de Warmste Week. Of dat lukt valt nog af te wachten, maar de kinderen zijn er alvast erg op gevierd. Dennis en ik eerlijk gezegd ook. In Wachtebeke hebben we daar vorige keer enorm veel kracht uit geput. We hadden ons hart en onze ziel in de actie gestopt en toen konden we eindelijk al die warmte en energie symbolisch terug geven. Dat was een fantastisch gevoel.”

Van scan tot scan

Rest de vraag of Charlotte nu al aan een derde editie denkt. “Graag. Hoe meer we kunnen geven aan het goede doel hoe liever, maar of er een vervolg komt zal afhangen van de omstandigheden. Een gepaste behandeling voor de kanker van Dennis is er niet. We leven nog steeds van dag op dag, van scan tot scan. En we genieten zo veel mogelijk van het leven en van elkaar.”