Warden Oom Trappers lanceren nieuw concept op tiende WOT Classic Sam Vanacker

13 augustus 2019

16u48 0 Hooglede De wielerclub de Warden Oom Trappers organiseert op zaterdag 31 augustus de tiende editie van de jaarlijkse Trio Classic. Speciaal voor de jubileumeditie pakken ‘de WOTjes’ uit met een nieuw concept. Het evenement krijgt een breder aanbod, verhuist naar de site van de oude steenoven in Hooglede en wordt omgedoopt tot de WOT Classic.

Wat in 2009 begon als een fietsrit van veertien kilometer is door de jaren heen uitgegroeid tot een dagvullende vaste waarde voor wielerminnend Hooglede. “Mede dankzij het aantreden van een nieuw en jonger bestuur wordt de formule nu aangepast”, zegt voorzitter Bruno Deboutte. “Enerzijds zagen we dat de traditionele Trio Classic iets te professioneel werd, waardoor sommige recreanten afhaakten. Anderzijds leeft het fietsgebeuren als nooit tevoren en kwamen onze jongere bestuursleden met heel wat nieuwe ideeën. Het uitgelezen moment om een nieuw hoofdstuk te beginnen met ons evenement.”

Duorace tegen de klok

“De traditionele Trio Classic vervangen we door een mountainbike-estafette waarbij duo’s op een technisch parcours twee keer twee ronden van vier kilometer rijden tegen de klok”, gaat Benoit Slaets verder. “In de voormiddag organiseren we een mountainbiketocht en een cyclotoertocht. In de namiddag is er ruimte voor de gezinnen met een bewegwijzerde gezinsfietstocht van 25 kilometer. Afsluiten doen we in de tent met het traditionele culinair evenement en voor het eerst sinds lang is er weer een liveband op onze afterparty.”

Heuvelrug

Behalve het concept is ook de locatie nieuw. Alles vindt plaats op en rond de site van de oude steenoven op ’t Hoge in Hooglede, op de heuvelrug tegenover de ingang van feestzalencomplex De Vossenberg. “Rond de feesttent zijn we volop bezig met de aanleg van een technisch parcours. We combineren uitdagende singletracks, pittige klimmetjes en snelle afdalingen. Elke mountainbiker zal er aan zijn trekken komen. Bovendien kunnen mountainbikers ’s morgens ook meedoen aan onze mountainbiketochten van 30 en 45 kilometer. Voor wie van het langere werk houdt, hebben we cyclotoertochten tot 130 kilometer in petto.”

Bier, ballonvaarten en fietsen

Daar houden de nieuwigheden niet op, want ter gelegenheid van het jubileum lanceren de WOTjes ook een eigen bier. De ‘Wot à bloc’ wordt een zacht, blond pilsje. Nog in de marge van het evenement zal een onschuldige hand in de voor- en namiddag twee keer twee namen trekken uit de urne met inschrijvingsfiches. Er zijn twee nieuwe Venturelli-fietsen en vier ballonvaarten te winnen. Net als de voorgaande jaren gaat een deel van de opbrengst van het evenement naar een goed doel. Inschrijven voor de mountainbike-estafette, voor de fietstochten of voor het culinair evenement in de tent kan op www.wot.be.