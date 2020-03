Wandelclub Warden Oom Stappers dreigt na dertig jaar de handdoek in de ring te gooien: “Aan leden geen gebrek, maar we vinden geen bestuursleden” SVR & DBEW

05 maart 2020

11u54 0 Hooglede Het ziet er niet goed uit voor de Hoogleedse wandelclub Warden Oom Stappers. Ondanks verwoede pogingen vindt het bestuur geen opvolging. Nochtans telt de club tweehonderd leden. “Voor de nieuwjaarswandeling mochten we nog 2.600 wandelaars verwelkomen. Aan losse medewerkers geen gebrek, maar niemand wil zich engageren voor het bestuur”, zucht voorzitter Marcel Vermeersch. Wandelsport Vlaanderen lanceerde ondertussen een reddingsactie.

De Warden Oom Stappers blazen dit jaar dertig kaarsjes uit, maar het jubileumjaar van de Hoogleedse wandelclub wordt waarschijnlijk ook de zwanenzang van de club. Voorzitter Marcel Vermeersch (67) kondigde twee weken geleden aan dat het zijn laatste jaar zou worden. “Uitzicht op nieuwe bestuursleden hebben we niet en de drie andere bestuursleden zien het niet zitten om het roer over te nemen. Nochtans hebben we er alles aan gedaan om opvolgers te vinden. Zonder mirakel houden we er eind dit jaar met spijt in het hart mee op”, zucht Marcel.

We tellen nu tweehonderd leden en onze wandelingen en uitstappen zijn nog altijd een succes, maar zowel het bestuur als de medewerkers worden er niet jonger op. Onze parcoursmeester is de zeventig voorbij Marcel Vermeersch

Administratieve last

Marcel was in 1990 samen met Paul Declercq, Rudi Coucke, Danny Bekaert en Jean-Marie Weyne een van de stichtende leden van de club. Dertig jaar was hij secretaris en sinds vijf jaar ook voorzitter. Hij is het enige stichtende lid die nog in het bestuur zit. “Het aantal leden is de afgelopen jaren stabiel gebleven. We tellen nu tweehonderd leden en onze wandelingen en uitstappen zijn nog altijd een succes, maar zowel het bestuur als de medewerkers worden er niet jonger op. Onze parcoursmeester is de zeventig voorbij.”

“Iedereen vindt het jammer dat de club verdwijnt, maar niemand wil zich engageren. Ook andere clubs zitten trouwens met dat probleem. Ik heb lang getwijfeld en zou desnoods nog wat langer aangebleven zijn als er zicht was geweest op een opvolger, maar die is er niet.” Volgens Marcel speelt ook de administratieve last een rol. “De club is altijd een hobby geweest. Maar de voorbije jaren voelt het steeds vaker aan als werk. De regelgeving en de administratie zijn er niet op verminderd.”

Reddingspoging

Toen het nieuws ter ore kwam van vzw Wandelsport Vlaanderen, lanceerde de federatie een reddingsactie. Op 9 april organiseert de vzw een infovergadering in Hooglede in de hoop de club te kunnen redden. Die oproep werd ondertussen massaal gedeeld op sociale media door heel wat verschillende wandelclubs. “Wandelsport zit in de lift. Ook jongeren en gezinnen hebben de weg naar de wandelsport gevonden”, weet voorzitter Lieven Hostens. “We nodigen iedereen met een hart voor wandelen of organiseren dan ook graag uit op de infovergadering om samen met de leden een doorstart van deze traditieclub mogelijk te maken.”

Of het tij nog te keren is, valt af te wachten. Al zal Marcel sowieso aanwezig zijn op die infovergadering. “Een doorstart zou fantastisch zijn, maar ik ga in elk geval geen nieuwe bestuursfunctie meer opnemen. Als er nieuwe bestuursleden opstaan, wil ik uiteraard met plezier nog enkele maanden als raadgever optreden en mijn ervaring delen.” De infovergadering vindt plaats op donderdag 9 april om 19.30 uur in het infopunt Trimard op het Marktplein in Hooglede.