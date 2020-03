Wagen eindigt zijdelings in haag: bestuurder (25) zwaargewond Alexander Haezebrouck

08 maart 2020

12u21 216 Hooglede Een 25-jarige jongeman uit Hooglede is zondagmorgen zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto een spectaculaire crash maakte in de Roeselarestraat. De wagen belandde uiteindelijk op z’n zijkant tegen een haag en de brievenbus van een woning.

De 25-jarige bestuurder reed zondagmorgen omstreeks zes uur in de Roeselarestraat richting Hooglede. Na een flauwe bocht naar links verloor de bestuurder om onduidelijke reden de controle over zijn voertuig. Hij week eerst uit naar rechts en daarna meteen naar links. Daar raakte hij op het voetpad een grijs elektriciteitsbakje waardoor de auto in de lucht werd gekatapulteerd.

De bestuurder maakte met zijn voertuig een buiteling, nam enkele haagstruiken mee in zijn vlucht over de kop en belandde uiteindelijk op z’n zijkant gedeeltelijk op het trottoir en op de brievenbus van een woning.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en haalden de 25-jarige jongeman zo snel mogelijk uit zijn verhakkeld voertuig. Even werd gevreesd voor zijn leven, maar dat week snel. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een ernstig hoofdletsel. De auto zelf is rijp voor de schroothoop.

Of de jongeman te snel reed of onder invloed was, is nog niet duidelijk. Door het ongeval werd de Roeselarestraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.