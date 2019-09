Vuur onder passagierstoel na begrafenis LSI

20 september 2019

13u53

Bron: LSI 0 Hooglede Op de parking van enkele assistentiewoningen langs de Koolskampstraat in Gits (Hooglede) is een Volkswagen Golf van een 22-jarig meisje uit Lichtervelde vrijdagmiddag zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Er raakte niemand gewond.

Iets voor 12u parkeerde Ine Strobbe (22) uit Lichtervelde haar Volkswagen Golf van amper drie jaar oud op de parking in de buurt van maatwerkbedrijf Mariasteen. Als persoonlijk assistent was ze met de mindervalide Christophe Derudder naar de begrafenis van een bewoner van het instituut voor mensen met een fysieke beperking Dominiek Savio geweest. “We waren pas uitgestapt toen er rook van onder de passagiersstoel kwam”, getuigen Ine en Christophe. “Al snel zagen we vlammetjes.” Ine riep de hulp in van enkele arbeiders van de groendienst in de buurt. Zij snelden met een poederblusser te hulp en slaagden er grotendeels in het vuur te blussen, in afwachting van de brandweer van de zone Midwest. Niettemin was de schade aan het interieur van de Volkswagen Golf groot. De wagen is voorlopig niet meer rijvaardig. Mogelijk zorgde een kortsluiting voor de brand. Zowel Ine als Christophe bleven ongedeerd. “Gelukkig was ik al uitgestapt en was ook mijn rolstoel al uitgeladen”, besloot Christophe.