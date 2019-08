Vrouw (70) wil brandende frietketel blussen en loopt lichte brandwonden op VHS

12 augustus 2019

18u16 0 Hooglede In de Kerkebrugstraat in Hooglede brak maandag rond 13 uur brand uit in de bijkeuken van Leon Vanelslander (78) en Annie Huvaere (70). Een oververhitte frietketel vatte vuur. Annie liep lichte brandwonden op.

De hulpdiensten werden rond 13 uur opgeroepen naar de woning van Leon en Annie. Het koppel wilde eten klaarmaken in een frietketel die op gas verwarmd wordt en in een bijkeuken staat. De ketel raakte oververhit en vatte vuur. “Mijn moeder gooide een doek over de brandende ketel, maar de vlammen kwamen onmiddellijk weer van onder het doek”, zegt zoon Frederiek Vanelslander. “Daardoor liep ze lichte brandwonden op aan de hals.” De zus van Frederiek bracht haar moeder naar het ziekenhuis.

Doek niet nat gemaakt

Volgens de brandweer was het zinvol om een doek op de brandende frietketel te gooien. “Maar nog beter zou het geweest zijn, mocht die doek snel eerst vochtig zijn gemaakt”, zegt officier Stefaan Vermeersch. “Toen wij aankwamen, was er eigenlijk al bijna geen sprake meer van brand. Er hing wel veel rook in de bijkeuken. De vlammen sloegen in de dampkap, een deel van de plafondbekleding is naar beneden gekomen. De schade in de bijkeuken is aanzienlijk, maar de echte keuken en de rest van de woning zijn gevrijwaard.”