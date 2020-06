Vrijwilliger gezocht voor nieuw taalproject met anderstalige kinderen Sam Vanacker

25 juni 2020

17u07 0 Hooglede Het Huis van het Kind van Hooglede is op zoek naar een vrijwilliger voor ‘De Taalvulkaan’, een nieuw project gericht op anderstalige kinderen die school lopen in Hooglede.

De Taalvulkaan is een samenwerking tussen het Huis van het Kind en Buitenschoolse Kinderopvang IBO De Boomgaard. Tijdens de openingsuren van IBO De Boomgaard worden anderstalige kinderen uitgenodigd om samen met een vrijwilliger spelenderwijs aan hun Nederlands te werken. De vrijwilliger staat in voor de ondersteuning van de kinderen tijdens de activiteit. Kandidaten kunnen zich melden via huisvanhetkind@hooglede.be