Vrije Basisschool Gits zoekt gemachtigde opzichters Sam Vanacker

21 augustus 2019

12u50 0 Hooglede Het nieuwe schooljaar nadert snel. Om alles in goede banen te kunnen leiden is de vrije basisschool van Gits nog op zoek naar gemachtigde opzichters.

De school is dringend op zoek naar mensen die zich op dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend een half uurtje kunnen vrijmaken om de kinderen over de straat te helpen, telkens tussen 8 uur en 8.30 uur. Wie zich geroepen voelt of iemand kent die op een van die dagen een handje kan toesteken, kan terecht op gvbgits@staho.be of 0496/51.23.29.