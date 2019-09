Vrije Basisschool Gits omgedoopt tot ‘Gits Groeit’ Sam Vanacker

15 september 2019

12u42 0 Hooglede De Vrije Basisschool van Gits heeft een nieuwe naam. Voortaan gaat de school door het leven als ‘Gits Groeit’. Vrijdagavond werd de nieuwe naam letter per letter onthuld door de leerlingen op de speelplaats van de school.

De nieuwe naam kwam er onder impuls van Celine Bossaert, die sinds vorig schooljaar de nieuwe directrice is van de school. “Met het schoolteam hebben we lange tijd nagedacht over een naam die paste bij onze visie”, klinkt het. “Heel veel voorstellen passeerden de revue. Zo overwogen we ook onder andere De Kassei en Gits Bloeit, maar uiteindelijk kozen we voor ‘Gits Groeit’. Daarbij staan de letters van ‘groei’ elk voor een pijler uit onze schoolvisie, met name Groei, Rust, Ontdek, Ervaar en Ik-jij-wij.” Na de onthulling van de naam werd vrijdag het glas geheven op de nieuwe start van de school.