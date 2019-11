Vrije basisscholen Gits en Staden krijgen huursubsidies voor toekomstige nieuwbouw Sam Vanacker

25 november 2019

14u20 0 Hooglede De vrije basisscholen van Staden en Gits, die allebei onder de koepel van scholengemeenschap Staho vallen, krijgen allebei een huursubsidie voor een nieuw te bouwen schoolgebouw van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion). Voor Gits gaat het om een bedrag van 221.678,04 euro per jaar, voor Staden om 202.062,89 euro. Al is de bouw nog niet voor morgen.

De scholengemeenschap Staho is al langer vragende partij om in Gits de voormalige jongens- en meisjesschool te centraliseren op één locatie, terwijl er plannen zijn voor een nieuwbouw in de Bruggestraat in Staden. “De toekenning van de subsidies is uiteraard goed nieuws, al hebben we nog een lange weg af te leggen”, zegt Monique Demyttenaere, voorzitter van de raad van bestuur van de scholengroep. “We hebben met onze groep elf gebouwen in Staden en Hooglede waar wat werk aan is. Vroeger werd dat aangepakt via verschillende kleine renovatiedossiers, maar sinds het relatief nieuwe systeem van huursubsidies er is gaan we anders te werk.” Scholen kunnen er nu voor kiezen om een externe partner of vzw een gebouw te laten zetten op korte termijn, waarna de school de kosten van het gebouw afbetaald door zeventig procent van de huur ervan te betalen met overheidssubsidies. Zo kunnen de scholen een inhaalbeweging maken op vlak van infrastructuur.

Klooster

Dat betekent dat de scholen in de praktijk dus pas op zoek gaan naar een bouwheer nadat de subsidies goedgekeurd zijn. Eerder dit jaar liet de kloostergemeenschap van Gits weten dat ze open stonden voor nieuwe invullingen. Toen liet ook de scholengemeenschap interesse blijken. “Op dit ogenblik is er in Gits echt nog helemaal niets concreet”, zegt Demyttenaere daarover. “In Staden plannen we een nieuwbouw in de Bruggestraat en daar staan we al iets verder dan in Gits, al is de realisatie van een nieuw gebouw in beide gevallen nog niet voor morgen.”