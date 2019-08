Voortaan verse groentjes uit de automaat bij Johan en Carine in de Grijspeerdstraat Sam Vanacker

09 augustus 2019

15u29 1 Hooglede In de Grijspeerdstraat, ongeveer halfweg tussen Kortemark en Gits, kan je voortaan dag en nacht kweekverse groenten kopen. In een gloednieuw gekoeld houten chaletje bij het bedrijf van Johan Demaree en Carine Taillieu staan sinds vrijdag twee automaten met groenten rechtstreeks van het land. “Verser wordt het niet”, zegt Johan.

Johan (50) en Carine (48) runnen al 23 jaar een landbouwbedrijf in de Gryspeerdstraat 91A in Gits. Ze kweken aardappels, sla, wortels en prei. Via hun nieuwe automaten kunnen die producten voortaan rechtstreeks aan de man gebracht worden. “We zijn gestart met de werken in april”, vertelt Johan. “Het heeft wat tijd gekost, omdat er naast de bouw van het chaletje zelf ook grondwerken aan te pas kwamen voor de aanleg van een parkeerstrook. We hebben zoveel mogelijk zelf gedaan en sinds vrijdagochtend is ons ‘Grijspeerd Automaatje’ geopend. Klanten hebben op dit moment de keuze tussen aardappels, kropsla, wortels en tomaten. Straks komt daar ook nog prei bij. Afhankelijk van het seizoen zal het aanbod uiteraard variëren.”

Wie meer info wil, kan een kijkje nemen op de Facebookpagina van ‘t Grijspeerd Automaatje.