Voortaan kun je ook trouwen in de tuin van het Sociaal Huis Sam Vanacker

26 mei 2020

09u44 0 Hooglede Trouwen in Hooglede kan voortaan onder de treurwilg in de tuin van het Sociaal Huis in de Hogestraat. De nieuwe trouwlocatie is een gevolg van de coronamaatregelen en de werken aan het gemeentehuis.

“Op dit moment kunnen burgerlijke huwelijksplechtigheden door maximaal dertig mensen bijgewoond worden, terwijl door de coronacrisis een trouwlocatie in open lucht aangewezen is”, zegt schepen van Burgerlijke Stand Julie Misplon (Allen 8830). “Bovendien is de trouwzaal van het gemeentehuis door werken tijdelijk niet beschikbaar, terwijl de ruimte in de trouwzaal in Gits eerder beperkt is. Dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve locatie.”

Die alternatieve locatie vond het gemeentebestuur bij het Sociaal Huis in Hooglede. “Aan de noordzijde is een grote tuin met een mooie treurwilg en een prachtig vergezicht. Een ideale plek voor koppels die elkaar het jawoord willen geven. Anderzijds kan er bij slecht weer ook een beroep gedaan worden op de grote polyvalente zaal van het Sociaal Huis.”