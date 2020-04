Voormalige fruit-en groentewinkel wordt hondentrimsalon Sam Vanacker

10 april 2020

09u39 0 Hooglede De voormalige fruit- en groentewinkel ’t Appeltje heropent vermoedelijk in 2022 als hondentrimsalon. Eigenares Greta Leenknegt (56) begint dit najaar aan een opleiding hondentrimster. Terwijl ze aan de opleiding bezig is, wordt de zaak verbouwd.

Greta en haar man, wijlen Guido Vanbecelaere, openden ’t Appeltje in 1997. Na de dood van Guido in 2013 hield Greta de zaak nog drie jaar alleen draaiende, al bleef dat niet zonder gevolgen. In 2017 vond Greta overnemers, maar sinds september 2019 staat ’t Appeltje weer leeg. Samen met haar partner Rik Lagae heeft hondenliefhebster Greta nu nieuwe plannen met het gebouw. Zij het wel op lange termijn. “Dit najaar start ik met een opleiding van een jaar tot hondentrimmer. Als alles goed gaat, kan het hondentrimsalon openen in het voorjaar van 2022. Maar zoals de geschiedenis van ’t Appeltje bewijst, zijn zekerheden relatief. Rik en ik hebben lang nagedacht over een nieuwe invulling en we besloten dat we het niet meer zouden verhuren. We zijn vooral blij dat er weer een doel is voor de zaak. We gaan de winkel uitbreken en er iets gezelligs van maken. Langzaam zal ’t Appeltje omgetoverd worden tot een trimsalon.”