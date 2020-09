Voormalige feestzaal La Palma verdwijnt onder de sloophamer Valentijn Dumoulein

25 september 2020

12u18 4 Hooglede De vroegere feestzaal La Palma langs de Bruggesteenweg in Gits gaat tegen de vlakte. De legendarische feestlocatie ruimt plaats voor een nieuwbouwproject van tuinafsluitingsbedrijf Valcke & Zn.

De feestzaal dateert uit 1966 en kreeg jarenlang bekende zangers over de vloer, van Will Tura tot Eddy Wally. Tien jaar geleden gaf uitbater Marc Desender de fakkel door aan Gerda Eeckhout, maar in 2017 trok ze ook weg uit de zaak. Enkele Nederlandse investeerders probeerden er nog een nieuw feestconcept uit, maar ook dat liep op niks uit. Hun bedrijf werd niet veel later failliet verklaard. Sindsdien staat de feestzaal leeg. Valcke & Zn, een bedrijf gespecialiseerd in tuinafsluitingen diende nu echter een aanvraag in voor een nieuwbouwproject op de locatie van de feestzaal. Nieuw in de streek zijn ze niet. Hun bedrijf is nu al vlak naast de feestzaal gevestigd. Wat hun precieze plannen zijn willen ze pas binnen enkele weken onthullen.