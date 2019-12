Vlaamse en provinciale subsidies voor Zoeber en nieuw speelbosje Sam Vanacker

12 december 2019

10u39 2 Hooglede Hooglede kan rekenen op een Vlaamse subsidie van 184.032,28 euro voor de vergroening van de omgeving van de nieuwe jeugdlokalen. Nog op vlak van vergroening krijgt de gemeente ook een provinciale subsidie voor de aanleg van een nieuw speelbosje.

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) trekt via het klimaatfonds 184.032,28 uit voor de vergroening van Zoeber. De steun kadert in een subsidieronde van 8,6 miljoen euro voor 69 klimaatprojecten in Vlaanderen. Dat meldt lokaal N-VA-voorzitter Kristof Pillaert (N-VA). “Hopelijk kan deze financiële steun het project terug een duwtje in de rug geven, zodat de jeugdbewegingen zo snel mogelijk kunnen spelen in een mooie omgeving”, zegt Pillaert.

Ondertussen blijft het onduidelijk wanneer de nieuwe speel-en recreatiesite afgewerkt zal raken, aangezien het gemeentebestuur nog altijd in een juridisch dispuut verwikkeld is met een van de aannemers over een constructiefout.

Nog op vlak van vergroening is er ook een tweede subsidieaanvraag goedgekeurd. Hooglede krijgt provinciaal geld voor de aanleg van een ‘Wonderwoudje’, een project waarmee vzw BOS+ kleine, speelvriendelijke en biodiverse bosjes realiseert in gemeentes. “Qua locatie denken we aan de omgeving van kinderopvang De Boomgaard in de Kleine Stadenstraat, al ligt dat nog niet vast”, zegt schepen van Milieu Julie Misplon (Allen 8830).