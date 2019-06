VIDEO. Supporters enorm teleurgesteld na titelmatch Delfine Persoon: “Ons ergste scenario was onterecht verliezen en dat is hier overduidelijk gebeurd” Valentijn Dumoulein

02 juni 2019

05u32

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Hooglede Het moest de kamp van haar leven worden en hoewel Delfine Persoon vocht als een leeuwin was het toch Katie Taylor die in Madison Square Garden met de titel aan de haal ging. Tot treurnis en enorme teleurstelling van haar zussen, familie en ruim honderd supporters die de match in haar thuisgemeente Gits mee op groot scherm volgden.

Wat dé boksmatch van de eeuw – en voor Delfine Persoon die van haar carrière – moest worden – draaide uit op een anticlimax. Toch in supporterscafé Yin-Yang in Gits, waar familie en vrienden van Delfine samen kwamen om de match op drie grote schermen te bekijken. Waar de sfeer er al van in het begin goed in zat, volgde er een koude douche op het moment dat de uitslag werd bekend gemaakt. Gejuich voor de knappe uithalen van Delfine maakten plaats voor boegeroep en wegwerpgebaren.

(Meer video's onderaan dit artikel)

T eleurstelling bij familie

De teleurstelling was dan ook groot bij zussen Jasmine (27) en Herlinde (37) en ook schoonbroer Stijn kon zijn tranen niet verbijten. “Dit is het ergste scenario dat we in gedachten hadden: dat ze onterecht zou verliezen”, zucht Jasmine. “Moest ze terecht verloren zijn, hadden we ons daar bij kunnen neerleggen, maar we voelen ons allemaal toch een beetje bekocht. Delfine had het zo verdiend, maar deze sport kan enorm oneerlijk zijn. Bij een wielerwedstrijd wint de eerste die over de streep komt, hier ligt je lot in handen van een jury en de score was nipt. Ondanks het feit dat Delfine de bovenhand in de wedstrijd had. We gaan dit toch even moeten laten bezinken.”

Of Delfine na deze verloren titelstrijd nog verder gaat in de sport, durft Stijn niet zeggen. “Taylor speelde vuil spel en deelde veel ellebogen uit”, zegt hij. “Had ze gewonnen, dan denk ik dat ze haar carrière wellicht ging afronden, maar nu denk ik dat ze misschien nog zal verder willen strijden. Je zag dat ze het enorm moeilijk met de beslissing van de jury had. Een herkansing zou mooi zijn, al vrees ik dat Taylor dat niet zal aandurven omdat het nu al zo nipt voor haar was.”

“Enorm mediacircus”

Een paar uur eerder hing er in de streek nochtans een overwinningssfeer in de lucht. Ook in café ’t Geniep en in de Boksneuze in Lichtervelde troepten fans samen om naar de wedstrijd van ‘hun’ Delfine te kijken, maar de familie kwam samen in Yin-Yang. Elise, het nichtje van trainer Filiep Tampère, had er samen met haar vader (en tevens diens broer) Bart en zijn vrouw Marleen in een apart zaaltje helemaal vooraan postgevat. De zenuwen gierden door hun lijf. “We hebben al veel matchen van Delfine gezien, maar dit is toch wel een speciale’, moest ze net voor aanvang toegeven. “Het mediacircus rond deze wedstrijd was enorm, maar Delfine is ondanks alles behoorlijk kalm gebleven. Zelfs na de mentale pesterijen (verwijzend naar het feit dat Delfine oa. uit haar hotel werd gezet en een nieuwe bloedtest moest ondergaan – nvdr.) bleef ze mentaal de sterkste. Ze is nog nooit zo klaar voor een match geweest, alleen vrezen we een beetje voor partijdigheid.”

“Geld heeft het gehaald”

Bij de andere supporters viel na het bekendmaken van de score hetzelfde te horen. “Hoe oneerlijk” en ‘Het was te denken met die Amerikanen” waren na afloop de meest gehoorde uitspraken. “Ver moet je het niet zoeken”, meent fan Marnix Verdonckt. “Volgens de bookmakers begon Taylor als uitgesproken favoriete aan de titelkamp. Delfine stond 8 tegen 1 genoteerd. Dan is het logisch dat bij een nipte strijd geld het nog maar eens gehaald heeft op wie de beste was. Money still rules the world.” Ook Mieke Vandekerkhove denkt er zo over. “Delfine is bestolen. Ze verloor op punten en dan is het voor de jury wel heel makkelijk om te kiezen voor de gedoodverfde favoriete.”

Want daar twijfelde geen enkele fan van Delfine zaterdagnacht aan. “Ze is nog nooit zo diep moeten gaan. Je zag het aan haar”, meent cafébaas Stefaan Lamsens. “De sterkste heeft vandaag niet gewonnen. Je zag de verbazing bij Taylor toen ze hoorde dat ze gewonnen had. Ze wist dat ze het niet verdiende. Maar goed, we blijven ondanks alles achter Delfine staan en zijn enorm trots op wat ze in New York presteerde.”

VIDEO:

De sfeer zat er bij de entree van Delfine in de ring nochtans goed in:

De sfeer zat er tijdens de match goed in:

De teleurstelling bij het bekendmaken van het resultaat was groot:

Ook presentator Karl Vannieuwerke keek vannacht naar de wedstrijd:

Zoals gevreesd @KatieTaylor wint op punten maar beseft zelf dat die een hold up is. Grote ontgoocheling bij Delfien Persoon en entourage. pic.twitter.com/dUEDmRbFJN Karl Vannieuwkerke(@ Vannieuwkerke) link

En Marc Coucke is meteen vragende partij voor een rematch:

Tijd voor de VAR bij het boksen.. Overal heel veel protest, Persoon verdient minstens een re-match. https://t.co/Dq07jgdEjL Marc Coucke(@ CouckeMarc) link