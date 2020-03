Verwarmingsinstallatie defect na brand op zolder van achterbouw VHS

De brandweer rukte zaterdagmorgen uit naar de Gitsbergstraat, in het centrum van Gits. Daar was rond 7.15 uur brand gemeld in de woning van een alleenstaande dame. Het vuur woedde op de zolderverdieping van een achterbouw. In afwachting van de komst van de hulpdiensten, begon iemand uit de omgeving alvast te blussen met een tuinslang. Daardoor was de brand onder controle toen de echte spuitgasten arriveerden. Hun bluswerk bleef dan ook beperkt. Om zeker te zijn dat heropflakkering niet meer mogelijk was, werd het dak van het bijgebouw gedeeltelijk ontmanteld. Achteraf werd er een zeil over gelegd. Hoe de brand precies kon ontstaan, is niet duidelijk. Tijdens de interventie van de brandweer was de Gitsbergstraat plaatselijk een tijdlang afgesloten. De familie van de bejaarde bewoonster ging zaterdagvoormiddag nog op zoek naar een sanitair vakman om de verwarmingsinstallatie te herstellen of te vervangen.