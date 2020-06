Versleten fietspad Kortemarkstraat wordt nog dit najaar heraangelegd Sam Vanacker

23 juni 2020

09u59 0 Hooglede Het fietspad in de Kortemarkstraat in Hooglede, dat al jaren in bijzonder slechte staat is, zal nog dit najaar heraangelegd worden. Het gemeentebestuur trekt 270.000 euro uit voor de werken.

Het fietspad bestaat uit oude betonplaten die op veel plaatsen verzakt en gebarsten zijn en is al langer een zorgenkind. De heraanleg stond op bijna alle verkiezingsprogramma’s naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. “Er zijn al een paar jaar plannen om met dit fietspad aan de slag te gaan, maar oorspronkelijk waren we van plan de heraanleg van het fietspad te koppelen aan de vernieuwing van de rioleringen in de straat”, zegt schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V). “Daar stappen we nu van af.”

Probleem is dat we afhankelijk zijn van de planning van de nutsmaatschappijen. Nu blijkt dat de rioleringen pas over vier tot zes jaar vernieuwd zullen worden. Zo lang wachten is geen optie meer Rik Vanwildemeersch

“Probleem is dat we afhankelijk zijn van de planning van de nutsmaatschappijen. Nu blijkt dat de rioleringen pas over vier tot zes jaar vernieuwd zullen worden. Langer wachten is geen optie meer”, meent Vanwildemeersch. En dus trekt de gemeente nu 270.000 euro uit om het fietspad op eigen houtje te vernieuwen. “Het fietspad zal in het najaar worden heraangelegd in asfalt. Deze werken zullen uitgevoerd worden op het traject vanaf het kruispunt met de Grote Stadenstraat tot op het kruispunt met de Amersveldestraat. We hopen begin 2021 klaar te zijn. Het deel van tussen het kruispunt met de Grote Stadenstraat richting ’t Hoge zal later aangepakt worden, wanneer de opdracht voor de ontsluiting van het nieuwe containerpark op de site van de voormalige steenbakkerij wordt uitgeschreven.”

Nog meer werken

In dezelfde gemeenteraadszitting stelde Vanwildemeersch ook de planning voor andere werken voor. Dit jaar zal het deel van de Grote Noordstraat tussen de Beverenstraat en de Bruggestraat worden vernieuwd. In de Bergstraat wordt de toplaag van de weg vernieuwd en in de Delaeyestraat wordt aan de Hazewind een stuk verzakte weg met aanliggend fietspad ook vernieuwd.

Oppositiepartij Groep 21 keurde de vernieuwing van het fietspad in de Kortemarkstraat goed, al had raadslid Kristof Pillaert (Groep 21) wel enkele bedenkingen. “Ergens is het vreemd dat er nu pas werk van gemaakt wordt. Een heraanleg is dringend nodig, al is het jammer dat de straat over vier jaar weer opgebroken moet worden. Jullie hadden altijd vooropgesteld dat er met subsidies een mooi afgescheiden fietspad aangelegd zou kunnen worden, maar daar wordt nu dus van af gestapt. Beter overleg met de nutsmaatschappijen had misschien een andere oplossing kunnen bieden.”