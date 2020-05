Verkeershinder door werken in Delaeystraat Sam Vanacker

24 mei 2020

10u48 0 Hooglede Vanaf maandag 25 mei wordt de Delaeystraat in Sint-Jozef in Hooglede afgesloten voor werken. Doorgaand verkeer is tot en met 5 juni niet mogelijk.

Er worden nieuwe rioleringen aangesloten in het gedeelte van de straat tussen de Ieperstraat en het rondpunt met de Amersveldestraat. Het rondpunt in Sint-Jozef blijft wel open. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk vanaf het rondpunt met de Amersveldestraat in de richting van Kortemark. Er wordt voor beide rijrichtingen tijdelijk een omleiding voorzien.