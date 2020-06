Verenigingen in Hooglede krijgen 115.000 euro steun uit coronanoodfonds Sam Vanacker

03 juni 2020

12u22 0 Hooglede Dinsdag gaf de Vlaamse regering tijdens een persconferentie meer uitleg over de verdeling van het noodfonds . De verenigingen in Hooglede-Gits kunnen rekenen op 114.809,35 euro steun. Het geld zal door het gemeentebestuur gebruikt worden voor de eerder beloofde verdubbeling van de subsidies voor verenigingen.

In het Vlaamse noodfonds voorziet de Vlaamse regering 87 miljoen euro steun voor alle sport- jeugd- en cultuurverenigingen in de Vlaamse gemeenten. Via het Gemeentefonds wordt het geld doorgestort naar de gemeentebesturen, die dan zelf kunnen beslissen hoe ze de verenigingen zullen steunen. Hooglede had vorige week bij de bekendmaking van het coronabudget, aangekondigd dat de subsidies voor de verenigingen verdubbeld zouden worden, goed voor een extra kost van 145.000 euro. Al was dat toen weliswaar buiten die injectie van het noodfonds gerekend. Ongeveer tachtig procent van het beloofde bedrag zal nu met het geld uit het noodfonds betaald kunnen worden. “We zijn tevreden dat de Vlaamse overheid het belang inziet van het verenigingsleven”, zegt schepen Frederik Sap (Allen 8830). “Tegelijk geeft dit de gemeente ook wat meer financiële marge, waardoor we beter gewapend zijn tegen wat de toekomst nog brengt.”

Het toegekende bedrag uit het noodfonds verschilt naar gelang de grootte van de gemeente en het aantal verenigingen. Ardooie kan rekenen op 87.679,89 euro steun, Dentergem krijgt 64.123,26 euro, Lichtervelde 88.691,85 euro, Meulebeke 130.935,41 euro, Pittem 59.220,32 euro, Tielt krijgt 380.934,97 euro, Wingene 163.868,72 euro, Staden krijgt 130.999,18 euro en Ruiselede 38.524,85 euro