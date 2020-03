Verbouwing gemeentehuis wellicht pas voor na de zomer Sam Vanacker

27 maart 2020

16u02 0 Hooglede De verbouwingswerken aan het gemeentehuis van Hooglede zijn uitgesteld. Die werken hadden volgende week moeten starten, maar dat was buiten het coronavirus gerekend. Verwacht wordt dat de werken pas na de zomer zullen kunnen starten.

Het gemeentehuis van Hooglede zou vanaf april een grondige facelift krijgen, met onder meer een nieuw onthaalpunt voor bezoekers, extra bureelruimte, een nieuwe verwarmingsinstallatie en een energiezuinig, slim verlichtingssysteem, goed voor een totale investering van 1,1 miljoen euro. “Veel aannemers blijven in principe wel aan de slag, maar het probleem zit hem bij de leveranciers”, legt burgemeester Rita Demaré (CD&V) uit. “Op heel veel werven is er door de coronacrisis nu een gebrek aan materiaal, zeker als dat ingevoerd moet worden uit het buitenland. Wanneer de werken wel van start kunnen gaan is moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk zal dat pas voor na het verlof zijn.” Volgens de oorspronkelijke planning hadden de werken eind 2020 afgerond moeten zijn. Die einddatum zal wellicht ook opschuiven.