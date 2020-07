Veel lachende gezichtjes bij opening nieuw indoorspeeldorp in Gits: “Verjaardagsfeestje werd uitgesteld door corona, en dat maken we nu goed” Sam Vanacker

01 juli 2020

14u42 4 Hooglede Met de start van de zomervakantie werd langs de Bruggesteenweg in Gits ook het startschot gegeven van de permanente indoorvestiging van speeldorp Burapark. Het speeldorp verwelkomde woensdag drie bubbels van telkens vijftig dolenthousiaste kinderen.

De voorbije drie zomers runde Saskia Buyse telkens een pop-upspeeldorp op een weide langs de Bruggesteenweg, maar in april vond ze een permanente stek voor haar park in het leegstaande pand van de voormalige dierenwinkel Schellens. In mei zijn de werken gestart en nu zijn die afgerond. “Binnen hebben we 700 vierkante meter speelruimte, met een grote speelkooi en een rodelbaan”, zegt Saskia. “Volgende week komt er nog een tweede speelkooi bij. Verder hebben we ook buiten ongeveer 500 vierkante meter afgesloten speelruimte waar we de traditionele springkastelen van Burapark hebben opgezet. Centraal is er een nieuwe zelfbedieningsbar.”

Wegens de coronamaatregelen is het aantal kinderen dat tegelijk binnen mag, beperkt tot 50. “We werken in drie shifts van telkens drie uur”, legt Saskia uit. “Kinderen kunnen uiteraard samen spelen, maar de ouders worden gevraagd om afstand te houden. Reserveren is niet nodig, maar het wordt wel aangeraden, om wachttijden te vermijden.”

Verjaardagsfeestje uitgesteld

“De kinderen keken er heel erg naar uit”, klinkt het bij Katrien Decleir en Tony Cobbe uit Lichtervelde. Zij vierden er woensdagnamiddag het verjaardagsfeestje van zoontje Cyriel (9). “Eigenlijk was Cyriel op 30 april jarig, maar door de coronamaatregelen moesten we het feestje met z’n vriendjes uitstellen”, zegt Katrien. “Van zodra er groen licht was, hebben we een plekje gereserveerd. Cyriel moest wat geduld hebben, maar dat geduld wordt vandaag beloond. Aan enthousiasme alvast geen gebrek.”