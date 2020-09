Veel belangstelling voor voorstelling dichtbundel ‘Blijvers’ van Hoogleeds schepen Sam Vanacker

13 september 2020

11u53 0 Hooglede Hoogleeds schepen en advocaat Dimitri Carpentier stelde zaterdag zijn debuutdichtbundel ‘Blijvers’ voor in Infopunt Trimard in Hooglede. Voor de coronaproof boekvoorstelling deed Carpentier een beroep op enkele studenten van de kunst-en tekenacademies.

De voorstelling kon rekenen op ruime belangstelling in Hooglede. Ongeveer 170 bezoekers kwamen zaterdag doorheen de dag langs. Die bezoekers kregen op twee verschillende plaatsen in bib een selectie gedichten te horen, gebracht door de leerlingen van de richting Woord, terwijl er in de kelder enkele gedichten uitgestald stonden die door de leerlingen van de kunstacademie van toepasselijke attributen werden voorzien.

Carpentier, die de overgrote meerderheid van de 99 gevatte gedichtjes tijdens de lockdown schreef, is overigens niet van plan om de pen nu op te bergen. “Het is niet zo dat ik de ambitie heb om straks een tweede bundel uit te brengen, maar sowieso ga ik wel blijven schrijven”, aldus de schepen. “Er zijn ondertussen al enkele nieuwe gedichtjes klaar. Aan inspiratie heb ik voorlopig geen gebrek.”

Ongeveer driehonderd bundels zijn ondertussen verkocht. Een deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar woongroep de Lijsterbesse van Dominiek Savio.