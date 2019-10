Exclusief voor abonnees Van parlementair medewerker naar traiteur: “Zowel in de politiek als in de keuken werk je om mensen te dienen. Het verschil zit hem in de dankbaarheid” Sam Vanacker

16 oktober 2019

09u54 3 Hooglede Hooglede is binnenkort een traiteurzaak rijker. In de Bruggestraat 48, op de plaats waar vroeger lingeriezaak Charmes zat, opent Sarah Polfliet op 16 november de deuren van ‘Koken.Eten’. Sarah was tot voor kort aan de slag als parlementair medewerker in Brussel maar besliste om van haar hobby haar beroep te maken. “Als ik eten maak kan ik mijn creativiteit de vrije loop laten”

Sarah (31) is afkomstig uit het Gentse en woont sinds maart samen met Hoogledenaar Arne De Brabandere achter de nieuwe zaak in de Bruggestraat. Ze is grafisch ontwerper van opleiding en werkte zes jaar als parlementair medewerker in Brussel. Daar leerde ze drie jaar geleden ook haar man Arne De Brabandere kennen. Ondertussen hebben de twee een zoontje. Arne zit nog steeds in de politiek, maar Sarah besliste begin dit jaar om dat wereldje vaarwel te zeggen en een oude passie terug op te pikken.

Begonnen met restjes

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen