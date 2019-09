Vader van Nyah (4) organiseert opnieuw benefietreeks voor goede doel met optreden Stan van Samang in kerk van Gits als hoogtepunt Sam Vanacker

15 september 2019

20u00 46 Hooglede Tim D’Heedene, die vorig jaar 25.000 euro inzamelde voor het goede doel met een benefietreeks ter ere van zijn overleden dochtertje Nyah (4), lanceert een tweede benefietreeks voor het Steunpunt Kinderepilepsie. Hoogtepunt wordt een optreden van Stan Van Samang in de kerk van Gits op 26 oktober. Het is de eerste keer dat zo’n optreden zal plaatsvinden in de Sint-Jacob de Meerderekerk.

Tim (30) verloor op 12 februari 2018 zijn 4-jarige dochtertje Nyah aan een plotse aanval van kinderepilepsie. De rouwende vader ging zijn verdriet niet uit de weg en zette heel wat in beweging ter nagedachtenis van Nyah. Hij organiseerde onder andere een comedyavond in Cinema De Keizer, verkocht steunkaarten en strikte Willem Vermandere voor een optreden in de kerk van Lichtervelde. Zo zamelde hij op eigen houtje 25.000 euro in voor het goede doel. Dat bedrag maakte hij in december live op Studio Brussel bekend tijdens de Warmste Week, met de favoriete knuffel van zijn overleden dochter in de handen. Aan die benefietreeks breit Tim nu een vervolg.

Grote productie

Geen Willem Vermandere dit keer, maar niemand minder dan Stan Van Samang. “Ik wou een grote naam en in juni heb ik het management van Stan Van Samang gecontacteerd met mijn verhaal. Onlangs kreeg ik bevestiging en op 26 oktober komt Stan Van Samang met zijn intieme show ‘Op de schoot’ optreden in Gits. Het wordt een grotere productie dan het optreden van Vermandere. Vorig jaar kwam ik bij wijze van spreken met twee spots toe, dus dat wordt deze keer wel anders. Oorspronkelijk wou ik het weer in de kerk van Lichtervelde organiseren, maar omdat de kerk die dag bezet is, ben ik in de buurgemeente gaan aankloppen. Met succes. Ik had ook een sporthal of schouwburg kunnen zoeken, maar dan zit je met een koud betonnen gebouw. Toegegeven, in een sporthal kunnen er misschien achthonderd mensen en in een kerk maar vijfhonderd, maar dat weegt voor mij niet op tegen de sfeer en de uitstraling van een kerk. Daarom ben ik Hooglede-Gits ook dankbaar dat ik er terecht kan.”

Het wordt de eerste keer dat de kerk van Gits gebruikt zal worden voor een groot optreden. “Er zijn weliswaar al optredens geweest van koren en dergelijke, maar iets van dit niveau hebben we inderdaad nog nooit gehad”, zegt burgemeester Rita Demaré (CD&V). “Maar zowel de kerkfabriek als het gemeentebestuur staan er achter. Het optreden past perfect in de filosofie om de kerken in onze gemeente een bredere invulling te geven. Zie het gerust als een voorproefje van de toekomstige mogelijkheden van onze kerken.”

Comedy in De Keizer

Naast het optreden van Stan Van Samang plant Tim net als vorig jaar ook een comedyavond in Lichtervelde. Op 5 december staan Arnout Van Den Bossche, Kamagurka , Vincent Voeten en MC Hans Cools in Cinema De Keizer. Arnout Van Den Bossche, die in 2009 nog Humo’s Comedy Cup won, staat in januari met zijn show ‘de relatiefluisteraar’ in de Lotto Arena in Antwerpen en komt in Lichtervelde een try-out doen van die show.

Stuntje in de maak

“Ik ben nog bezig met een derde evenement, maar daar kan ik nog weinig over kwijt”, zegt Tim. “Verder ga ik sowieso opnieuw het eindbedrag bekend maken tijdens de Warmste Week en waarschijnlijk koppel ik daar weer een stuntje aan. Vorig jaar heb ik 65 kilometer naar Wachtebeke gestapt, maar dit keer is de Warmste Week te gast in Kortrijk. Dat is een stuk dichter bij de deur, al ben ik er nog niet uit hoe ik het ga aanpakken. Er zitten een paar ideetjes klaar.”

Tickets voor het optreden van Stan Van Samang kosten dertig euro en zijn verkrijgbaar via www.facebook.com/MFL.nyah. Tickets voor de comedyavond in Cinema De Keizer kosten achttien euro en zijn te bestellen via comedynight.eventsquare.co of in café De Vier Seizoenen.