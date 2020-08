Vader van misskandidate Daphné raakte verlamd na fietsongeval: “Papa leerde me dat niets onmogelijk is als je blijft vechten voor je dromen” Sam Vanacker

07 augustus 2020

08u11 0 Hooglede In oktober dingt Daphné Vandenbossche mee naar het kroontje van Miss West-Vlaanderen. Aan motivatie heeft de 24-jarige Hoogleedse geen gebrek, want zowel haar vader als haar toenmalige vriend raakten drie jaar geleden kort na elkaar verlamd bij een ongeluk, maar haar vader revalideerde opmerkelijk goed. “Ik ben er trots op dat hij altijd is blijven vechten. Nu is het mijn beurt om hem trots te maken”

Daphné heeft sinds kort een diploma communicatiewetenschappen en toegepaste psychologie op zak. Tijdens haar studies was modellenwerk al langer een hobby, maar de bal ging pas echt aan het rollen begin dit jaar in Parijs, waar ze deelnam aan de modellenwedstrijd Top Model International. Die wedstrijd won ze niet, maar ze was wel een van de enige drie West-Vlaamse meisjes - op 6.000 inschrijvingen - die in januari in Parijs op de catwalk stonden. Dat smaakte naar meer. “Ik droom al van een kroontje sinds ik een klein meisje was, maar ik heb nooit eerder durven deelnemen omdat ik het gevoel had dat ik ervaring miste. Per slot van rekening moet je je land kunnen vertegenwoordigen. En als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Anderzijds is het dit jaar ook mijn laatste kans om deel te nemen. (met 24 jaar is Daphné net niet te oud om deel te nemen - nvdr.)”

Zijn handen bewegen of stappen kon hij niet meer, maar hij heeft gevochten als een leeuw. Beetje bij beetje kwam de beweging terug. Volledig herstel is uitgesloten, maar met behulp van medicatie en een wandelstok kan hij al terug alleen stappen. Vechten voor je dromen loont. Daphné Vandenbossche

Verlamd vanaf de nek

De grootste inspiratiebron van Daphné is haar vader Alex Vandenbossche (50). Hij raakte ruim drie jaar geleden volledig verlamd na een ongeval, maar hij sloeg zich er door na jaren revalidatie. “Papa is in december 2016 met de koersfiets op een stoeprand gereden. Hij droeg een helm, maar hij maakte een koprol en kwam heel ongelukkig op zijn nek terecht. Zijn vierde nekwervel was gebroken en de zenuwen in zijn ruggenmerg liepen schade op. Hij verloor het gevoel in zijn ledematen. Zijn handen bewegen of zelfstandig stappen kon hij niet meer. Een heel harde klap voor ons gezin, maar hij heeft gevochten als een leeuw. Alles moest hij opnieuw leren. Na maanden van revalidatie en therapie kwam de beweging langzaam terug. Een volledig herstel is uitgesloten, maar nu kan hij met behulp van medicatie die ervoor zorgt dat zijn vingers niet verkrampen alweer zijn armen en handen gebruiken. En met een wandelstok kan hij al terug voorzichtig alleen stappen. Bewegen zal altijd moeizaam blijven gaan, maar hij is nu zelfs terug aan het werk. De dokters hadden drie jaar geleden nooit durven denken dat hij zo veel controle terug zou winnen.”

Daphné bleef dat jaar niet gespaard van het ongeluk. “Mijn toenmalige vriend is drie maanden voor het ongeluk van mijn papa ook verlamd geraakt na een duik in zee die fout afliep. Die relatie is afgesloten, maar op drie maanden tijd zijn dus zowel mijn vriend als mijn vader verlamd geraakt. Dat leerde me dat het leven heel snel kan veranderen. Maar de strijd van papa leerde me bovenal dat niets onmogelijk is als je blijft vechten voor je dromen. Er blijven voor gaan loont altijd.”

Goede en slechte ervaringen

“Tegelijk leerden die tegenslagen me ook dat je het beste van je leven moet maken en dat je alle kansen die je geboden krijgt met beide handen moet grijpen. Ook en misschien zelfs vooral als dat moeilijk lijkt. Enkele maanden na de ongevallen ben ik voor een half jaar op Erasmus getrokken naar Denemarken. Dat was een fantastisch avontuur en ik heb zowat heel Scandinavië gezien. Ik ben uiteraard vaak terug gekomen om papa te bezoeken, maar die nieuwe ervaringen én de tegenslagen thuis hebben me wel helpen groeien en leerden me de dingen relativeren. Ik ben geen meisje van achttien meer en ik ben klaar om de strijd aan te gaan voor het kroontje. Ik ga papa trots maken.”

Als het coronavirus geen roet in het eten gooit, vindt de finale van Miss West-Vlaanderen plaats op 4 oktober in het Plopsa-theater in De Panne. Een online stemronde telt mee voor een derde van de punten. Vanuit alle provincies stromen de winnende meisjes dan door naar de finale van Miss België. Die finale vindt wellicht in januari plaats, al ligt een definitieve datum nog niet vast. Daphné een digitaal duwtje in de rug geven kan door naar https://app.missbelgium.be te surfen en te stemmen op MWV09.