Uitsluitsel over constructiefout nieuwe jeugdlokalen pas verwacht in februari 2021 Sam Vanacker

23 juni 2020

16u04 1 Hooglede De rechtbank zal pas op 9 februari 2021 een uitspraak doen in de zaak tussen het gemeentebestuur en een van de aannemers die aan de nieuwe jeugdlokalen heeft gewerkt. De rechtbank zal pas op 9 februari 2021 een uitspraak doen in de zaak tussen het gemeentebestuur en een van de aannemers die aan de nieuwe jeugdlokalen heeft gewerkt. De bouw van die lokalen zit sinds eind vorig jaar in het slop door een constructiefout

De nieuwe jeugdlokalen aan speelplein Zoeber, goed voor een investering van drie miljoen euro, hadden volgens de oorspronkelijke planning eigenlijk al voor de zomer van 2019 af moeten zijn, maar het enorme bouwproject liep de ene na de andere vertraging op. Tot overmaat van ramp werd eind oktober 2019 ontdekt dat de betonpanelen die aan de buitenkant van het gebouw werden geplaatst niet geschikt waren voor buitengebruik. Het gemeentebestuur nam daarop een advocaat onder de arm en stapte naar de rechtbank. Daarop besloot de rechtbank dat een deskundige aangesteld zou worden om uit te klaren wiens schuld de fout was. Sindsdien ligt de afwerking van het project zo goed als stil.

“Er is goed nieuws en slecht nieuws”, zegt jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830). “Het goede nieuws is dat er eindelijk een deskundige aangesteld is die zal onderzoeken welke partij verantwoordelijk is voor de fout. Daarvan zal een verslag worden opgemaakt. Het slechte nieuws is dat dit verslag pas behandeld zal worden door de rechtbank op 9 februari 2021. We hopen dat we daarna zo snel mogelijk weer vooruit kunnen en het gebouw zo snel mogelijk kunnen laten afwerken, maar je begrijpt dat ik over de timing geen uitspraken meer doe.”