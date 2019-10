Uitbraak van krentenbaard in school in Gits Klaas Danneel

04 oktober 2019

19u06 0 Hooglede In de Vrije Basisschool van Gits is krentenbaard uitgebroken, dat is een heel besmettelijke infectie via de huid. Zeker zes kinderen hebben wonden verspreid over hun lichaam. In twee gevallen gaat het 100 procent zeker om krentenbaard, bij de vier andere kinderen gaat het vermoedelijk om krentenbaard. Ze moeten een antibioticakuur volgen en tot twee dagen na de start van die behandeling, mogen ze niet naar school gaan.

De symptomen van krentenbaard of impetigo zijn wondjes met een gelige korst. Ze kunnen overal op het lichaam voorkomen, maar vallen het meest op in het gezicht. Ook blaren kunnen ontstaan. In de Vrije Basisschool in Gits werd de huidinfectie woensdag bij één van de leerlingen vastgesteld, en na een controle bleken nog vijf kinderen wonden op hun lichaam te hebben. “Bij twee kinderen heeft een arts vastgesteld dat het wel degelijk om krentenbaard gaat”, zegt Jan Marrannes, vestigingsdirecteur van CLB Trikant in Roeselare. “Bij de vier andere kinderen hebben we sterke vermoedens dat het ook krentenbaard is.” Onze redactie heeft melding gekregen van nog meer kinderen die wonden vertonen, maar hun ouders hebben dat nog niet aan de school gemeld.

Uiterst besmettelijk

De bacteriële infectie werd deze zomer al vastgesteld in Gits na het kamp van de scouts. Ook toen vertoonden enkele kinderen wonden, en ook een ouder van een besmet kind raakte zelf besmet. De krentenbaard leek daarna onder controle, maar nu is er dus opnieuw een opflakkering. Krentenbaard is dan ook heel besmettelijk. “De kiemen die krentenbaard veroorzaken worden meestal overgedragen door direct contact”, zegt CLB-arts Ann Dewyspelaere. “Daarom raden we geïnfecteerde personen aan om direct contact met andere kinderen zoveel mogelijk te vermijden. Door aan de wonden te krabben, herbesmetten kinderen ook vaak zichzelf. Om de overdracht tegen te gaan, is het belangrijk om vaak je handen te wassen. Nagels moeten ook kort geknipt worden en een handdoek mag je ook niet delen. Na het douchen of baden moet je de wonden als laatst drogen.” Over het algemeen duurt het 7 tot 10 dagen vooraleer iemand zelf letsels krijgt na contact met iemand met krentenbaard, maar niet iedereen is er vatbaar voor.

Antibioticum

Paniek is niet voor nodig, krentenbaard komt wel vaker voor, vooral bij kinderen, maar het is toch eerder uitzonderlijk dat er meerdere gevallen tegelijk zijn in dezelfde omgeving. “Merk je onverklaarbare wonden bij je kind, dan raden we aan om je huisarts of kinderarts te raadplegen”, zegt dokter Dewyspelaere nog. “Krentenbaard kan bestreden worden met een antibioticum. Dat kan een zalf zijn, of siroop of pillen. Als meerdere kinderen uit dezelfde klas krentenbaard hebben, zoals hier het geval is, dan mogen ze tot 48 uur na de start van de behandeling niet naar school gaan. Na behandeling genezen de wonden vanzelf.” Het CLB overlegt nu geregeld met de dienst infectiebestrijding van de Vlaamse overheid.