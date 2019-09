Tweedehandsfietsen voor een prikje in nieuwe fietsbieb Sam Vanacker

14 september 2019

11u52 1 Hooglede Wie een tweedehandsfiets voor zijn of haar kinderen zoekt, kan voortaan terecht in het voormalige stationsgebouw van Gits. De ‘fietsbieb’ is voortaan elke eerste zaterdagvoormiddag van de maandag open en biedt fietsen tegen een klein prijsje aan.

De Fietsbieb is een initiatief van Beweging.net en zet tweedehandsfietsen voor kinderen van 2 tot 12 jaar tiptop in orde om ze vervolgens voor een prijsje opnieuw ter beschikking te stellen. “Voor 20 euro fietsgeld en een waarborg van 20 euro kan je één jaar lang een kinderfiets op maat gebruiken”, legt Frederik Demeyere uit. “Gedurende dit jaar mag de ontleende fiets altijd ingewisseld worden voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb. Wie een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, krijgt een jaar fietsgeld in ruil.”

De Fietsbieb van Hooglede-Gits is inmiddels al het 23ste filiaal dat in West-Vlaanderen de deuren opent. In totaal zijn er in onze provincie via het initiatief al 2.300 tweedehandsfietsen beschikbaar. Vijftig procent daarvan is constant uitgeleend. De fietsbieb is elke tweede zaterdag van de maand open tussen 10 en 12 uur. In december en januari gebeurt dat op afspraak. De beschikbare fietsen zijn te raadplegen op www.fietsbieb.be.

Kinderen ontwerpen zelf verkeersborden

Zaterdag was er in het stationnetje ook aandacht voor een tweede initiatief in het kader van de maand van de mobiliteit. Alle vijf de basisscholen van Hooglede-Gits kregen op 2 september de opdracht om een eigen verkeersbord te ontwerpen. Uit die ontwerpen werden per school de drie origineelste tekeningen geselecteerd en zaterdag konden bezoekers van de fietsbieb hun stem uitbrengen op een van de drie tekeningen. Van de vijf winnende ontwerpen zal een levensecht verkeersbord worden gemaakt dat in de omgeving van de school wordt gezet.