Tweedehandsbeurs van Gezinsbond op domein Dominiek Savio SVR

18 september 2019

12u16 0 Hooglede De Gezinsbond van Gits organiseert op zaterdag 28 september de twaalfde editie van de jaarlijkse tweedehandsbeurs op het domein van Dominiek Savio in Gits.

Tot 2014 vond die beurs nog plaats in de voormalige meisjesschool van Gits, maar door het succes werd toen uitgeweken naar een grotere locatie. Het is ondertussen al de zesde keer dat de tweedehandsbeurs in de sportzaal van het kasteel van Dominiek Savio plaats vindt. Er zijn 42 standen met onder andere kinderkleding, boeken, babyartikelen en speelgoed. De beurs is open van 13.30 tot 16.30 uur. Meer info via gezinsbond.gits@gmail.com.