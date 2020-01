Tweedehandsbeurs met baby-en kinderspulletjes in Gulden Zonne SVR

22 januari 2020

De gezinsbond van Hooglede organiseert op zaterdag 1 februari naar jaarlijkse traditie een grote tweedehandsbeurs voor kinderkleding, babyartikelen en speelgoed. De beurs, die elk jaar kan rekenen op een bijzonder grote opkomst, vindt plaats in de Gulden Zonne in hartje Hooglede tussen 14 en 17 uur. Wie inlichtingen zoekt kan terecht bij Ann Devos via ann.devos@kbrp.be.