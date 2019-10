Tweede Urban Trail van gemeenteschool krijgt dubbel zoveel animatie en dubbel zoveel kilometers Sam Vanacker

16 oktober 2019

10u58 0 Hooglede Na het enorme succes van de eerste editie vorig jaar organiseert de gemeenteschool van Hooglede op 15 november opnieuw de GEHO Urban Trail. De basisformule waarbij gelopen en gewandeld wordt door verschillende gebouwen blijft ongewijzigd, maar nagenoeg alles wordt grootser aangepakt. “Dat we zoveel volk op de been zouden krijgen had niemand verwacht”

Een vervolg kon niet uitblijven. Met ruim 1.000 verkochte kaarten en een opbrengst van liefst 10.000 euro voor het goede doel overtrof de eerste urban trail ‘GEHO Loopt Zich Warm’ alle verwachtingen. “Toen hadden we op zowat vierhonderd deelnemers gerekend en het was alle hens aan dek geblazen toen bleek dat er duizend mensen kwamen opdagen”, zegt Sien Vandaele van de gemeenteschool. “Nu zijn we een pak beter voorbereid op die fantastische opkomst en pakken we het alles wat grootser aan.”

“In de plaats van de turnzaal zorgen we voor een grote tent op de speelplaats voor de start. Verder merkten we dat het parcours 3,5 kilometer wat te kort was, dus krijgen deelnemers nu de keuze tussen een parcours van 5 kilometer en 7,5 kilometer. We doorkruisen onder andere de brandweerkazerne, het gemeentehuis en de kerk. Aangezien het parcours ruim dubbel zo lang is wordt ook voor dubbel zoveel animatie gezorgd. Heel wat verenigingen werken mee. Onder meer de chiromeisjes, de KLJ, de jeugdmuzikanten, dansschool Dançar en sopraan Lies Verholle werken mee of zorgen voor een optreden, telkens op een andere locatie.”

“We hopen uiteraard dat we het record van vorig jaar kunnen breken en opnieuw een heel mooi bedrag kunnen schenken aan onze goede doelen. Sommige van onze leerlingen dragen een rugzakje vol medische zorgen mee of struikelen over financiële problemen. Dat zijn zaken waar kinderen niet wakker zouden mogen van liggen. Daarom steunen we dit jaar het kinderarmoedefonds en Bednet.”

Deelnemers brengen best een zaklamp en een fluohesje mee. Kaarten bestellen kan bij de leerkrachten van de gemeenteschool of via geholooptzichwarm@gmail.com. Volwassenen betalen 8 euro, kinderen 2 euro. Starten op 15 november kan tussen 18 en 20 uur in de Schoolstraat 9.